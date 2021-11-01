Directori d'empreses
Aviatrix
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Aviatrix Salaris

El salari de Aviatrix oscil·la entre $81,397 en compensació total anual per a un Èxit del Client a la banda baixa fins a $301,500 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aviatrix. Darrera actualització: 8/26/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Èxit del Client
$81.4K
Enginyer de Vendes
$219K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Arquitecte de Solucions
$302K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Aviatrix, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

Aviatrix最高薪職位是Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level，年度總薪酬為$301,500。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Aviatrix年度總薪酬中位數為$233,200。

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Aviatrix

Empreses relacionades

  • Infoblox
  • ADARA Networks
  • Spectralink
  • Velocitor Solutions
  • Proofpoint
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos