Avenue Capital Group
    • Sobre

    Avenue Capital Group is a worldwide investment firm that specializes in specialty lending, distressed debt, and other special situations investments in the US, Europe, and Asia.

    avenuecapital.com
    1995
    240
    $50M-$100M
    Seu central

