Avaya
    • Sobre nosaltres

    Avaya is an American multinational technology company headquartered in Durham, North Carolina, that specializes in cloud communications and workstream collaboration solutions.

    avaya.com
    Lloc web
    2000
    Any de fundació
    8,000
    Núm. d'empleats
    $1B-$10B
    Ingressos estimats
    Seu central

