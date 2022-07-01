Directori d'Empreses
AvantStay
AvantStay Salaris

El rang de salaris de AvantStay varia de $104,520 en compensació total anual per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem inferior a $122,400 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AvantStay. Última actualització: 8/9/2025

$160K

Recursos Humans
$107K
Enginyer de Programari
$122K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$105K

PMF

El rol més ben pagat informat a AvantStay és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $122,400. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a AvantStay és de $106,530.

Altres recursos