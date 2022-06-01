Avant Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Avant varia de $99,500 en compensació total anual per a Dissenyador de Producte a l'extrem inferior a $306,626 per a Gerent de Ciència de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Avant. Última actualització: 8/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $150K
Gestor de Producte
Median $110K
Analista de Dades
$101K

Gerent de Ciència de Dades
$307K
Científic de Dades
$181K
Dissenyador de Producte
$99.5K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$285K
PMF

El rol més ben pagat informat a Avant és Gerent de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $306,626. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Avant és de $150,000.

