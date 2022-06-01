Directori d'Empreses
Avangrid Renewables
Avangrid Renewables Salaris

El rang de salaris de Avangrid Renewables varia de $84,280 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $142,100 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Avangrid Renewables. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Científic de Dades
$84.3K
Analista Financer
$129K
Enginyer de Programari
$142K

PMF

El rol més ben pagat informat a Avangrid Renewables és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $142,100. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Avangrid Renewables és de $129,350.

