Auvik Networks Salaris

El rang de salaris de Auvik Networks varia de $47,916 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $239,700 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Auvik Networks. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$47.9K
Gestor de Producte
$240K
Enginyer de Programari
$82.5K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$139K
Redactor Tècnic
$65.7K
PMF

