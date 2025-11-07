Directori d'empreses
Autodesk
Enginyer de Programari Nivell

Principal Engineer

Nivells a Autodesk

  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
Mitjana Anual Compensació Total
$258,623
Salari Base
$194,171
Accions ()
$48,881
Bonus
$15,571
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Contribucions de Salaris
Empreses relacionades

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos