La compensació de Gestor de Producte in United States a Autodesk oscil·la entre $142K per year per a P1 i $426K per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $246K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Autodesk. Última actualització: 9/23/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)
