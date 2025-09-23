Directori d'empreses
Autodesk
Autodesk Analista de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Analista de Dades in Canada a Autodesk totalitza CA$128K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Autodesk.

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analista de Dades ve společnosti Autodesk in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$153,408. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Autodesk pro pozici Analista de Dades in Canada je CA$115,360.

