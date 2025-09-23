Directori d'empreses
Autodesk
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Servei al Client

  • Tots els Salaris de Servei al Client

Autodesk Servei al Client Salaris

La compensació total mitjana de Servei al Client in United States a Autodesk oscil·la entre $46.3K i $64.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Autodesk. Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

$50.2K - $60.8K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$46.3K$50.2K$60.8K$64.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Servei al Client contribucions a Autodesk per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Servei al Client verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

The highest paying salary package reported for a Servei al Client at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $64,658. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Servei al Client role in United States is $46,264.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Autodesk

Empreses relacionades

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos