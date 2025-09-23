La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in Canada a Autodesk oscil·la entre CA$95.1K i CA$135K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Autodesk. Última actualització: 9/23/2025
Compensació Total Mitjana
A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)