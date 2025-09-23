Directori d'empreses
Autodesk
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Comptable

  • Tots els Salaris de Comptable

Autodesk Comptable Salaris

La compensació total mitjana de Comptable in United States a Autodesk oscil·la entre $41.5K i $59K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Autodesk. Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

$47K - $53.5K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$41.5K$47K$53.5K$59K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Comptable contribucions a Autodesk per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Autodesk, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Comptable verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Comptable Tècnic

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Comptable a Autodesk in United States és una compensació total anual de $59,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Autodesk per al rol de Comptable in United States és $41,500.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Autodesk

Empreses relacionades

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos