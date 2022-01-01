Directori d'Empreses
Auto Trader UK
Auto Trader UK Salaris

El rang de salaris de Auto Trader UK varia de $53,657 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $126,968 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Auto Trader UK. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $54.1K
Vendes
$53.7K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$127K

Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Auto Trader UK is Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $126,968. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Auto Trader UK is $54,086.

Altres recursos