Directori d'empreses
auticon
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre auticon que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Auticon, stylised as auticon, is an international information technology consulting firm that exclusively employs adults on the autism spectrum as Information technology consultants.

    https://auticon.com
    Lloc web
    2011
    Any de fundació
    300
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a auticon

    Empreses relacionades

    • SoFi
    • Apple
    • Snap
    • Airbnb
    • Coinbase
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos