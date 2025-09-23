Directori d'empreses
Auth0
Auth0 Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Auth0 totalitza $269K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Auth0. Última actualització: 9/23/2025

Paquet Mitjà
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Total per any
$269K
Nivell
M2
Base
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$19K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Auth0?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Auth0 in United States és una compensació total anual de $413,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Auth0 per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $269,000.

