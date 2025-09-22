La compensació de Gestor de Producte in United States a Aurora oscil·la entre $221K per year per a P5 i $372K per year per a P8. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $288K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurora. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Aurora, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
