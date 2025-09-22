La compensació de Dissenyador de Producte in United States a Aurora totalitza $170K per year per a P6. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurora. Última actualització: 9/22/2025
Compensació Total Mitjana
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Aurora, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
