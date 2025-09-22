La compensació de Enginyer Mecànic in United States a Aurora oscil·la entre $250K per year per a P6 i $305K per year per a P7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $244K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurora. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Aurora, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
