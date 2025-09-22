Directori d'empreses
Aurora
  Salaris
  Enginyer Mecànic

  Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

Aurora Enginyer Mecànic Salaris

La compensació de Enginyer Mecànic in United States a Aurora oscil·la entre $250K per year per a P6 i $305K per year per a P7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $244K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurora. Última actualització: 9/22/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P4
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Mechanical Engineer
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
Staff Mechanical Engineer
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Aurora, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Aurora, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Aurora in United States és una compensació total anual de $350,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aurora per al rol de Enginyer Mecànic in United States és $256,000.

Altres recursos