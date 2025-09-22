Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Màrqueting in United States a Aurora oscil·la entre $121K i $165K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurora. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$131K - $155K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$121K$131K$155K$165K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Aurora, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

PMF

