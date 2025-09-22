Directori d'empreses
Aurora Solar
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

Aurora Solar Dissenyador de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in United States a Aurora Solar totalitza $153K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurora Solar. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Total per any
$153K
Nivell
L2
Base
$148K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Aurora Solar?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Aurora Solar, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Aurora Solar fun ipa Dissenyador de Producte in United States ni $153,000.

