Aurizn
Aurizn Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Australia a Aurizn totalitza A$80.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aurizn. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Total per any
A$80.3K
Nivell
-
Base
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Aurizn?
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Aurizn in Australia és una compensació total anual de A$95,443. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aurizn per al rol de Científic de Dades in Australia és A$80,279.

