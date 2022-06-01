Directori d'Empreses
Aura
Aura Salaris

El rang de salaris de Aura varia de $84,575 en compensació total anual per a Comptable a l'extrem inferior a $258,700 per a Èxit del Client a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aura. Última actualització: 8/22/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $130K
Gestor de Producte
Median $176K
Comptable
$84.6K

Desenvolupament Corporatiu
$137K
Èxit del Client
$259K
Científic de Dades
$172K
Enginyer Elèctric
$124K
Consultor de Gestió
$84.6K
Màrqueting
$139K
Investigador UX
$159K
PMF

Altres recursos