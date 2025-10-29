Directori d'empreses
Augusta Sportswear Brands
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Dissenyador Gràfic

  • Tots els Salaris de Dissenyador Gràfic

Augusta Sportswear Brands Dissenyador Gràfic Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador Gràfic in United States a Augusta Sportswear Brands oscil·la entre $28.4K i $41.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Augusta Sportswear Brands. Última actualització: 10/29/2025

Compensació Total Mitjana

$32.6K - $37.1K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$28.4K$32.6K$37.1K$41.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Dissenyador Gràfic contribucions a Augusta Sportswear Brands per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Augusta Sportswear Brands?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Dissenyador Gràfic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador Gràfic a Augusta Sportswear Brands in United States és una compensació total anual de $41,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Augusta Sportswear Brands per al rol de Dissenyador Gràfic in United States és $28,350.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Augusta Sportswear Brands

Empreses relacionades

  • Pinterest
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Dropbox
  • SoFi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos