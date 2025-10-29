Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Augeo Affinity Marketing oscil·la entre $79.7K i $113K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Augeo Affinity Marketing. Última actualització: 10/29/2025

Compensació Total Mitjana

$90.2K - $103K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$79.7K$90.2K$103K$113K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Augeo Affinity Marketing in United States és una compensació total anual de $113,280. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Augeo Affinity Marketing per al rol de Enginyer de Programari in United States és $79,680.

