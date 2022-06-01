Directori d'Empreses
AuditBoard
AuditBoard Salaris

El rang de salaris de AuditBoard varia de $52,735 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $238,000 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AuditBoard. Última actualització: 8/22/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $195K

Enginyer de programari full-stack

Gestor de Producte
Median $238K
Vendes
Median $190K

Recursos Humans
$175K
Gerent de Programa
$100K
Gerent de Projecte
$52.7K
Reclutador
$80.4K
Enginyer Comercial
$194K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$213K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A AuditBoard, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a AuditBoard és Gestor de Producte amb una compensació total anual de $238,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a AuditBoard és de $190,000.

Altres recursos