Audible Salaris

El rang de salaris de Audible varia de $53,890 en compensació total anual per a Operacions de Negocis a l'extrem inferior a $525,300 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Audible. Última actualització: 8/22/2025
5%
ANY 1
15%
ANY 2
40%
ANY 3
40%
ANY 4
A Audible, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
5% s'adquireix en el 1st-ANY (5.00% anualment)
15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anualment)
40% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% semestralment)
40% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% semestralment)
25%
ANY 1
35%
ANY 2
40%
ANY 3
A Audible, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)
35% s'adquireix en el 2nd-ANY (35.00% anualment)
40% s'adquireix en el 3rd-ANY (40.00% anualment)
