Audible
Audible Salaris

El rang de salaris de Audible varia de $53,890 en compensació total anual per a Operacions de Negocis a l'extrem inferior a $525,300 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Audible. Última actualització: 8/22/2025

$160K

Enginyer de Programari
SDE I $178K
SDE II $301K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de Business Intelligence

Científic de Dades
Median $225K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $360K

Gestor de Producte
Median $220K
Gerent de Programa
Median $137K
Reclutador
Median $150K
Gerent de Programa Tècnic
Median $192K
Operacions de Negocis
$53.9K
Analista de Negocis
$112K
Analista Financer
$161K
Recursos Humans
$169K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$525K
Legal
$393K
Consultor de Gestió
$101K
Operacions de Màrqueting
$189K
Investigador UX
$168K
Calendari d'Adquisició

5%

ANY 1

15%

ANY 2

40%

ANY 3

40%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Audible, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 5% s'adquireix en el 1st-ANY (5.00% anualment)

  • 15% s'adquireix en el 2nd-ANY (15.00% anualment)

  • 40% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% semestralment)

  • 40% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% semestralment)

25%

ANY 1

35%

ANY 2

40%

ANY 3

Tipus d'accions
RSU

A Audible, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 35% s'adquireix en el 2nd-ANY (35.00% anualment)

  • 40% s'adquireix en el 3rd-ANY (40.00% anualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Audible és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $525,300. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Audible és de $178,375.

