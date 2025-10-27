Directori d'empreses
ATS Automation
ATS Automation Enginyer Mecànic Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Mecànic in Canada a ATS Automation totalitza CA$96.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ATS Automation. Última actualització: 10/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Total per any
CA$96.5K
Nivell
Senior
Base
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a ATS Automation?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimes Enviaments de Salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a ATS Automation in Canada és una compensació total anual de CA$100,462. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ATS Automation per al rol de Enginyer Mecànic in Canada és CA$93,793.

