Directori d'empreses
Athelas
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Athelas Salaris

El salari de Athelas oscil·la entre $35,175 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $207,834 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Athelas. Darrera actualització: 10/9/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Assistent Administratiu
$50.8K
Gestor d'Operacions de Negoci
$169K
Operacions de Màrqueting
$95.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gestor de Producte
$208K
Enginyer de Programari
$35.2K

Enginyer de Software Full-Stack

No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Athelas, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Athelas és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $207,834. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Athelas és $95,769.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Athelas

Empreses relacionades

  • Snap
  • Lyft
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos