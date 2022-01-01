Directori d'empreses
Astranis
Astranis Salaris

El salari de Astranis oscil·la entre $121,762 en compensació total anual per a un Enginyer Mecànic a la banda baixa fins a $225,400 per a un Jurídic a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Astranis. Darrera actualització: 8/30/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $213K
Enginyer Mecànic
Median $122K
Enginyer de Maquinari
Median $140K

Reclutador
Median $155K
Gestor de Programes Tècnics
Median $165K
Jurídic
$225K
Enginyer de Vendes
$139K
Capitalista de Risc
$201K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Astranis, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Astranis er $160,000.

