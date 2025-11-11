Directori d'empreses
Aston
Aston Enginyer de Programari Backend Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari Backend in Russia a Aston totalitza RUB 1.89M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aston. Última actualització: 11/11/2025

Paquet Mitjà
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Total per any
RUB 1.89M
Nivell
M2
Base
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Aston?
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Backend a Aston in Russia és una compensació total anual de RUB 3,278,471. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aston per al rol de Enginyer de Programari Backend in Russia és RUB 1,890,538.

