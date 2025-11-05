Directori d'empreses
Aston
Aston Enginyer de Programari Salaris a Moscow Metro Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area a Aston totalitza RUB 877K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aston. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total per any
RUB 877K
Nivell
L3
Base
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
0-1 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Aston in Moscow Metro Area és una compensació total anual de RUB 3,217,396. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aston per al rol de Enginyer de Programari in Moscow Metro Area és RUB 876,727.

