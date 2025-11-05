Directori d'empreses
Aston Enginyer de Programari Salaris a Belarus

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Belarus a Aston totalitza BYN 121K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aston. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
Total per any
BYN 121K
Nivell
Senior Software Engineer
Base
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
Bonus
BYN 0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Aston in Belarus és una compensació total anual de BYN 139,977. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aston per al rol de Enginyer de Programari in Belarus és BYN 120,658.

