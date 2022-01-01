Directori d'empreses
ASSURANCE IQ
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

ASSURANCE IQ Salaris

El salari de ASSURANCE IQ oscil·la entre $63,315 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $261,300 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ASSURANCE IQ. Darrera actualització: 9/12/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Gestor de Producte
Median $156K
Comptable
$93.1K
Científic de Dades
$152K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Màrqueting
$93.5K
Operacions de Màrqueting
$63.3K
Dissenyador de Producte
$186K
Gestor de Programes
$111K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$261K
Gestor de Programes Tècnics
$173K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

10%

ANY 1

20%

ANY 2

40%

ANY 3

30%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A ASSURANCE IQ, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 10% s'adquireix en el 1st-ANY (10.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 40% s'adquireix en el 3rd-ANY (40.00% anual)

  • 30% s'adquireix en el 4th-ANY (30.00% anual)

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a ASSURANCE IQ és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $261,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ASSURANCE IQ és $152,348.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ASSURANCE IQ

Empreses relacionades

  • Articulate
  • Mozilla
  • SmartThings
  • GitHub
  • Turo
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos