Asphalt Green
Principals Informacions
    Sobre nosaltres

    Asphalt Green is a nonprofit in New York City dedicated to promoting healthy lifestyles through accessible sports, fitness, and play opportunities for people of all ages and skill levels.

    asphaltgreen.org
    Lloc web
    1984
    Any de fundació
    480
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

