Arya.ai
Arya.ai Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in India a Arya.ai oscil·la entre ₹430K i ₹589K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Arya.ai. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$5.3K - $6.3K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Arya.ai?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Arya.ai in India és una compensació total anual de ₹588,644. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Arya.ai per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹429,966.

Altres recursos

