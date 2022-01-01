Directori d'Empreses
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Salaris

El rang de salaris de Arrowstreet Capital varia de $128,520 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $381,900 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Arrowstreet Capital. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $200K

Enginyer de programari full-stack

Científic de Dades
$314K
Gerent de Projecte
$129K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$382K
PMF

El rol més ben pagat informat a Arrowstreet Capital és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $381,900. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Arrowstreet Capital és de $256,780.

