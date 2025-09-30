Directori d'empreses
ARRK
ARRK Enginyer de Programari Salaris a Munich Metro Region

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Munich Metro Region a ARRK totalitza €79.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ARRK. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
ARRK
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Total per any
€79.1K
Nivell
Developer
Base
€79.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a ARRK?

€142K

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

Altres recursos