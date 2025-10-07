Directori d'empreses
Arm
Arm Enginyer de Software Full-Stack Salaris a United Kingdom

La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in United Kingdom a Arm oscil·la entre £43.3K per year per a Grade 2 i £178K per year per a Grade 6. El paquet de compensació year mitjà in United Kingdom totalitza £131K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Arm. Última actualització: 10/7/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Grade 2
Graduate Engineer(Nivell d'Entrada)
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
Senior Engineer
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
Staff Engineer
£146K
£86.6K
£55.9K
£3.9K
£122K

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Arm, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Software Full-Stack a Arm in United Kingdom és una compensació total anual de £242,491. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Arm per al rol de Enginyer de Software Full-Stack in United Kingdom és £124,843.

