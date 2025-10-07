La compensació de ASIC Engineer in United Kingdom a Arm oscil·la entre £35.4K per year per a Graduate Hardware Engineer i £187K per year per a Principal Hardware Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United Kingdom totalitza £109K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Arm. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Arm, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)