La compensació de ASIC Engineer in Greater Cambridge Area a Arm oscil·la entre £71.1K per year per a Hardware Engineer i £187K per year per a Principal Hardware Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Cambridge Area totalitza £110K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Arm. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Graduate Hardware Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£111K
£70.4K
£38K
£2.6K
Staff Hardware Engineer
£133K
£92.5K
£36.7K
£3.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Arm, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)