Aristeia Capital
Aristeia Capital Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Ciència de Dades in United States a Aristeia Capital oscil·la entre $486K i $690K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Aristeia Capital. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$552K - $654K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$486K$552K$654K$690K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Aristeia Capital?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Aristeia Capital in United States és una compensació total anual de $690,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aristeia Capital per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United States és $486,000.

Altres recursos

