Directori d'empreses
ARA
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Software Full-Stack

ARA Enginyer de Software Full-Stack Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Software Full-Stack in United States a ARA totalitza $89K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ARA. Última actualització: 10/7/2025

Paquet Mitjà
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Total per any
$89K
Nivell
Junior Software Engineer
Base
$80K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$4K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a ARA?

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Software Full-Stack a ARA in United States és una compensació total anual de $126,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ARA per al rol de Enginyer de Software Full-Stack in United States és $83,250.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ARA

Empreses relacionades

  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • KSM Consulting
  • Avtex
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos