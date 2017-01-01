Directori d'Empreses
AQEMIA
    Sobre

    Aqemia is a pharmatech company that leverages quantum physics and AI to transform drug discovery. It focuses on quickly creating innovative therapeutic molecules for future treatments.

    aqemia.com
    Lloc web
    2019
    Any de fundació
    60
    Nombre d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

