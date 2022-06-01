Directori d'Empreses
AppsFlyer
AppsFlyer Salaris

El rang de salaris de AppsFlyer varia de $29,470 en compensació total anual per a Èxit del Client a l'extrem inferior a $269,593 per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AppsFlyer. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $133K

Enginyer de programari backend

Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $144K
Analista de Negocis
$95.4K

Èxit del Client
$29.5K
Analista de Dades
$85.3K
Científic de Dades
$141K
Recursos Humans
$85.4K
Màrqueting
$54K
Dissenyador de Producte
$85.4K
Gestor de Producte
$109K
Gerent de Programa
$125K
Reclutador
$147K
Vendes
$121K
Gerent de Programa Tècnic
$270K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A AppsFlyer, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a AppsFlyer és Gerent de Programa Tècnic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $269,593. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a AppsFlyer és de $115,012.

