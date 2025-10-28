Directori d'empreses
AppLovin
AppLovin Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in United States a AppLovin oscil·la entre $96.7K i $135K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AppLovin. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

$105K - $127K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$96.7K$105K$127K$135K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A AppLovin, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% trimestral)



El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a AppLovin in United States és una compensació total anual de $135,176. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AppLovin per al rol de Reclutador in United States és $96,721.

