La compensació de Desenvolupament de Negoci in Vietnam a AppLovin totalitza ₫2.51B per year per a Senior Business Development Manager. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AppLovin. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Rang Habitual
Rang Possible
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Afegir CompComparar Nivells
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

Tipus d'Accions
RSU

A AppLovin, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% trimestral)



El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a AppLovin in Vietnam és una compensació total anual de ₫2,988,975,360. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AppLovin per al rol de Desenvolupament de Negoci in Vietnam és ₫2,134,982,400.

