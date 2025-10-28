La compensació de Investigador UX in United States a Apple oscil·la entre $139K per year per a ICT2 i $308K per year per a ICT4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $310K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Apple. Última actualització: 10/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
ICT2
$139K
$130K
$2.5K
$6.8K
ICT3
$238K
$162K
$63.1K
$12.3K
ICT4
$308K
$199K
$95.7K
$13K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
