La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Apple oscil·la entre $379K per year per a M1 i $1.42M per year per a D1. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $541K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Apple. Última actualització: 10/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)