Apple
Apple Afers Regulatoris Salaris

La compensació total mitjana de Afers Regulatoris in United States a Apple oscil·la entre $276K i $387K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Apple. Última actualització: 10/28/2025

Compensació Total Mitjana

$299K - $348K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$276K$299K$348K$387K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Apple, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (12.50% semestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (12.50% semestral)

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Afers Regulatoris a Apple in United States és una compensació total anual de $386,750. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Apple per al rol de Afers Regulatoris in United States és $276,250.

Altres recursos